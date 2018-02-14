Хоккейные болельщики проводили чирлидерш КНДР песней "Мы встретимся снова"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА /. После хоккейного матча между сборной Японии и объединенной командой Кореи болельщики проводили чирлидерш КНДР песней "Мы встретимся снова". Об этом сообщает ТАСС.

Во время игры, завершившейся счетом 4:1 в пользу Японии, команда чирлидинга из КНДР поддерживала хоккеистов всеми силами. Девушки без устали пели, танцевали, скандировали речевки, поднимая настроение зрителям и спортсменам. Тренер корейской команды отметила феноменальную поддержку, как со стороны Республики Корея, так и от представителей КНДР.

Когда после матча группа северокорейских чирлидерш направилась к выходу, им вслед раздались слова песни "Мы встретимся снова". Зрители на трибунах начали скандировать слова "Мы вместе, мы едины", размахивая флагом объединенной Кореи.

На матче с Японией Республику Корея и КНДР представила объединенная женская хоккейная сборная, в которую вошли 23 спортсменки из Республики Корея и 12 - из КНДР. Команда с акронимом COR выступила под флагом объединения, вместо гимна звучала песня "Ариран". Ранее объединенные делегации двух стран вместе приняли участие в церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане.-0-