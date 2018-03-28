Хоккейные клубы "Лада" и "Югра" исключены из КХЛ

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские команды "Лада" (Тольятти) и "Югра" (Ханты-Мансийск) не примут участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Такое решение принято сегодня в Москве на заседании Совета директоров КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Согласно стратегии развития лиги до 2023 года ранее было заявлено о необходимости изменения состава участников чемпионата за счет сокращения количества клубов до 24. КХЛ провела комплексный анализ потенциала команд по восьми параметрам: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, доля государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен, потенциал локального рынка.

На основании составленного рейтинга Совет директоров КХЛ определил количественный состав участников следующего регулярного чемпионата: в сезоне-2018/2019 будут выступать 25 клубов, среди которых и минское "Динамо". Исключены из лиги тольяттинская "Лада" и "Югра".

На заседании Совета директоров в Москве также рассмотрен проект календаря сезона-2018/2019, который предполагает увеличение количества игр (не менее 60), проводимых каждой командой в регулярном чемпионате. Матч открытия сезона запланирован на 1 сентября.

Утверждены и даты проведения "звездного" уик-энда лиги, который пройдет 19 и 20 января 2019 года в Казани.-0-