15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хорват Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира в России. "Золотой мяч" полузащитнику вручил президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе мирового первенства один из лидеров команды Хорватии забил два мяча в семи встречах. Лука Модрич стал первым хорватским футболистом, получившим приз лучшего игрока чемпионата мира.

Лучшим вратарем турнира стал бельгиец Тибо Куртуа, которому вручили "золотую перчатку". Куртуа стад вторым голкипером из своей страны, удостоенным такой чести. В 1994-м лучшим вратарем мундиаля в США был признан Мишель Прюдомм.

Приз лучшему молодому игроку чемпионата мира был вручен французскому нападающему Килиану Мбаппе.

В финале 15 июля на стадионе "Лужники" сборная Франции переиграла команду Хорватии со счетом 4:2. Бронзовые награды завоевали футболисты Бельгии, обыгравшие Англию (2:0). Следующий чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре.-0-