Игорь Криушенко назвал состав на первые матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал имена кандидатов на стартовые матчи Лиги наций УЕФА, которые состоятся в начале сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В расширенный список включены:

вратари - Андрей Горбунов ("Динамо-Минск"), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Александр Павловец ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

полузащитники - Сергей Кисляк ("Иртыш", Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба - "Шахтер", Солигорск), Ренан Брессан ("Шавеш", Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба - "Динамо-Брест"), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо-Минск"), Александр Карницкий ("Сепси", Сфынту-Георге, Румыния), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова);

нападающие - Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба - БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия), Евгений Шикавка ("Слуцк").

Сбор национальной команды начнется 3 сентября, футболисты будут тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый поединок Лиги наций белорусы проведут 8 сентября на поле минского стадиона "Динамо" против команды Сан-Марино. Затем 11 сентября белорусская сборная сыграет в Кишиневе против команды Молдовы.-0-