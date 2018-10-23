Игорь Лозко победил на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игорь Лозко завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в польском Замосце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 77 кг основная борьба развернулась между Лозко и атлетом из Армении Рафиком Арутюняном. Во втором упражнении, толчке, белорус в третьей попытке справился с весом штанги 182 кг, тогда как заключительный подход на 185 кг Арутюняна оказался неудачным. В итоге Игорь Лозко в сумме двоеборья набрал 327 кг (145 кг + 182 кг), Рафик Арутюнян занял второе место - 326 кг (146 кг +180 кг). Бронзовым призером стал Пшемыслав Корнелюк из Польши - 316 кг (142 кг + 174 кг).

Золотая медаль Игоря Лозко стала второй в копилке белорусской команды на турнире. Ранее Геннадий Лаптев победил в категории 62 кг. Серебряными призерами чемпионата стали Людмила Псыщаница (Панкова), Дарья Тевелева, бронзовая медаль в активе Сюзанны Володько.-0-