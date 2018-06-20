20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранным партнером церемоний открытия и закрытия II Европейских игр выступит компания из Израиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции спортивного форума.

Генеральным подрядчиком является Министерство культуры Беларуси. "Иностранным партнером выбрана хорошо технически оснащенная израильская компания Kesher-Faktor, имеющая достаточно большой международный опыт организации крупных мероприятий. До конца июля предполагается определить официального туристического оператора, который будет работать в тандеме с официальным билетным оператором Европейских игр - компанией Тicketpro. Сейчас разрабатываются туристические маршруты не только по Минску, но и по всей Беларуси. Немаловажно, что визовый режим, который будет действовать во время игр, позволит иностранцам посетить интересные места нашей страны", - отметили в пресс-службе.

Разработана наградная атрибутика предстоящих Европейских игр, продолжаются поиски ее потенциального производителя. В скором времени дизайн наград будет представлен общественности и журналистам.

В дирекции ожидают, что значительное число туристов в июне 2019 года прибудет в Беларусь автотранспортом. В этой связи продолжается работа по координации действий в пунктах пропуска через государственную границу, обеспечения покрытия автотрасс мобильной связью и доступа в интернет по технологии Wi-Fi.

II Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня 2019 года по 15 видам спорта.-0-