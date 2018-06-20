Испания победила Иран на футбольном чемпионате мира

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Испании выиграла у футболистов Ирана 1:0 во втором туре чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на подавляющее преимущество, испанцы смогли открыть счет только в начале второго тайма, когда Рамин Резаиян срезал мяч в свои ворота. Иранцы ответили острыми контратаками и на 63-й минуте даже забили гол, но он был не засчитан из-за офсайда.

В первой встрече сегодняшнего дня Криштиану Роналду принес победу португальцам над командой Марокко - 1:0.

Турнирное положение после двух туров: Испания - 4 очка (разница мячей - 4-3), Португалия - 4 (4-3), Иран - 3 (1-1), Марокко - 0 (0-2).-0-