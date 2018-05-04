Испанский "Атлетико" и французский "Марсель" вышли в финал футбольной Лиги Европы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский "Атлетико" и французский "Марсель" стали финалистами футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Мадриде "Атлетико" принимал в ответном полуфинале лондонский "Арсенал" и добился победы с минимальным счетом 1:0.

Первая игра 1/2 финала между этими соперниками, проходившая в британской столице, завершилась вничью - 1:1.

В другом полуфинальном противостоянии австрийский "Зальцбург" после выездного проигрыша от французского "Марселя" — 0:2, на своем поле сумел в основное время выиграть с таким же результатом. В овертайме австрийский клуб имел большое преимущество, но за 5 минут до финального свистка португальский легионер "Марселя" Роланду забил мяч, который вывел команду в финал. Уступив 1:2, марсельцы одержали победу по сумме двух встреч, благодаря гостевому голу.

Главный матч Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.

В финале прошлого сезона английский "Манчестер Юнайтед" обыграл в Стокгольме голландский "Аякс" из Амстердама со счетом 2:0. Победитель ЛЕ получает право в следующем сезоне сыграть в групповом раунде главного турнира Старого Света - Лиге чемпионов.-0-