Испанский велогонщик Фраиле выиграл 14-й этап "Тур де Франс"

Испанский велогонщик команды "Астана" Омар Фраиле одержал победу на 14-м этапе многодневки "Тур де Франс".
Фраиле преодолел 188 км за 4 ч 41 мин 57 сек. Второе место занял француз Жюлиан Алафилипп из команды Qiuck-Step (отставание 0,06 сек), третьим стал бельгиец Яспер Стейвен из Trek-Segafredo (+0,06).
В общем зачете продолжает лидировать британский велогонщик команды Sky Герайнт Томас (58.10,44). Второе место занимает его соотечественник Крис Фрум (отставание 1 мин 39 сек), третьим идет голландец Том Дюмулен из Sunweb (+1.50).
15-й этап пройдет в воскресенье между Мило и Каркасоном. Финиш "Тур де Франс" состоится 29 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях.
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