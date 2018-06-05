Итальянец Марко Чеккинато вышел в 1/2 финала "Ролан Гаррос", победив Новака Джоковича

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Франции по теннису сегодня определились первые полуфиналисты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях мужчин итальянец Марко Чеккинато, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, сенсационно победил в четвертьфинале экс-первую ракетку планеты серба Новака Джоковича, у которого сейчас 22-я позиция, - 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11). Упорнейший поединок продолжался три с половиной часа.

Впервые пробившийся в полуфинал турниров серии "Большого шлема" итальянец теперь сыграет с восьмым номером мирового рейтинга австрийцем Домиником Тимом, обыгравшим сегодня третью ракетку мира - немецкого теннисиста Александра Зверева - 6:4, 6:2, 6:1.

Завтра лидер мирового рейтинга, победитель French Open-2107 испанец Рафаэль Надаль в поединке за выход в полуфинал встретится с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом, у которого 12-я позиция. Хорват Марин Чилич (4) будет играть с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (6).

У женщин первыми в полуфинал пробились две американки. Мэдисон Киз (13) победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (98) - 7:6 (7:5), 6:4, а Слоан Стивенс (10) была сильнее россиянки Дарьи Касаткиной (14) - 6:3, 6:1.

В среду соперницей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп будет немка Ангелика Кербер (12). Победительница их матча в полуфинале встретится с одной из двух экс-первых ракеток планеты - россиянкой Марией Шараповой (30) или испанкой Гарбинье Мугурусой (3).-0-