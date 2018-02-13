Итальянка Арианна Фонтана выиграла золото Олимпиады на дистанции 500 м в шорт-треке

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект олимпийских наград разыграли мастера шорт-трека, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арианна Фонтана на финише дистанции

В соревнованиях женщин на дистанции 500 м золото завоевала итальянка Арианна Фонтана с результатом 42,569 сек. Серебряная медаль у голландки Яры ван Керкхоф (43,256 сек.), бронзовым призером стала канадка Ким Бутен (43,881 сек.).-0-

Арианна Фонтана

Арианна Фонтана

Арианна Фонтана

Яра ван Керкхоф, Арианна Фонтана и Ким Бутен

Фото Синьхуа - БЕЛТА.