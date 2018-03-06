Итоги жеребьевки ЧМ по баскетболу настраивают на серьезную работу - тренер

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги жеребьевки чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет настраивают на серьезную работу. Об этом сказала главный тренер сборной Беларуси Виктория Дацун, передает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева предстоящего ЧМ сыграют на домашнем мировом форуме в одной группе с соперниками из Франции, Японии и Колумбии. "Все команды по группе нам хорошо знакомы, мы посмотрели видео выступления каждой команды. С одной стороны, у нас хорошая группа, но с другой - с нами в квартете чемпион Европы Франция. Поэтому итоги жеребьевки настраивают на серьезную работу до начала старта турнира", - подчеркнула Виктория Дацун.

Главный тренер белорусок подчеркнула, что ее команда на чемпионате особое внимание уделит действиям в защите. С 1 июня сборная приступит к централизованной подготовке к домашнему чемпионату мира.

Сегодня в Минской городской ратуше состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. В турнире, который пройдет в июле в Минске, сыграют 16 лучших команд.-0-