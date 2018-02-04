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Якушев: спорт помогает укреплять дружеские отношения между странами

Спорт 04.02.2018 | 16:00
Александр Якушев
Александр Якушев

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорт помогает укреплять дружеские отношения между странами. Такое мнение высказал сегодня журналистам прославленный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, выступивший в роли главного тренера команды ветеранов хоккея Швейцарии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В середине 90-х работал тренером в этой альпийской стране в клубе "Амбри-Пиотта", поэтому когда ребята вновь пригласили меня стать во главе уже ветеранской команды здесь в Минске, то с удовольствием согласился. В который раз убеждаюсь, что спорт помогает укреплять дружеские отношения между странами. Хоккейная команда Президента Беларуси хорошо известна своими победами, и моим подопечным в прошедшей игре легко не пришлось. Александр Лукашенко многое делает для развития хоккея в стране, а для меня как для бывшего хоккеиста, тренера это очень приятно", - отметил Александр Якушев.

Сегодня в Минске на ледовой площадке "Чижовка-Арены" команда Президента Беларуси победила ветеранов хоккея Швейцарии со счетом 11:4. Прошедший матч состоялся при поддержке швейцарских парламентариев, которые активно сотрудничают со своими коллегами из Беларуси в различных направлениях, в том числе и в области спорта.-0-

Команда Президента Беларуси победила ветеранов хоккея ШвейцарииКоманда Президента Беларуси победила ветеранов хоккея Швейцарии
В Минске при поддержке швейцарских парламентариев состоялся товарищеский хоккейный матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии с участием депутатов.

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мнения, хоккей
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