Японец Нориаки Касаи стал первым спортсменом-участником восьми зимних Олимпиад

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский прыгун на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, стартовавший в квалификации на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, официально стал первым спортсменом, выступившим на восьми зимних Олимпиадах (в 1992-2018 годах). Об этом сообщает championat.com.

Ранее по этому показателю 45-летний Нориаки Касаи делил лидерство с российским саночником Альбертом Демченко (выступление на семи зимних Олимпиадах). Однако теперь Альберт Демченко уже завершил выступления и стал главным тренером сборной России.

Нориаки Касаи дебютировал на Олимпийских играх в 1992 году в Альбервиле. Всего на его счету две серебряные и одна бронзовая олимпийские награды. Достижения спортсмена отмечены в Книге рекордов Гиннесса.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи в возрасте 41 года Касаи выиграл медаль Олимпиады в личном первенстве, став вторым на трамплине К-125. После этого спортсмен заявил, что планирует принять участие в Играх 2018 и 2022 годов. "Да, мне уже нужно задумываться о возрасте. Но я надеюсь, что у меня получится продолжать карьеру и повышать свой технический уровень. Прыжки с трамплина - мое любимое занятие, это вся моя жизнь. Я надеюсь, моя медаль даст понять и другим людям: никогда не сдавайтесь" - говорил после победы Нориаки Касаи.-0-