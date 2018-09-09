Японская теннисистка Наоми Осака победила Серену Уильямс и выиграла US Open

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская теннисистка Наоми Осака победила в финале Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4 и впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч в Нью-Йорке продолжался полтора часа. Во втором сете Наоми Осака при счете 3:3 сумела выиграть гейм на подаче соперницы. Далее 20-летняя теннисистка уверенно подавала, заставив на матчболе ошибиться Серену Уильямс в приеме мяча.

Для Серены Уильямс это был девятый в карьере финал US Open. Ранее она шесть раз добивалась успеха в решающем матче Открытого чемпионата США. Титулованная американка дважды обыгрывала в борьбе за титул в 2012 и 2013 годах белоруску Викторию Азаренко.

В финале мужского одиночного разряда US Open-2018 сыграют аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и серб Новак Джокович.-0-