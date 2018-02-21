Японские конькобежки с новым олимпийским рекордом выиграли гонку преследования

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Японские конькобежки Михо Такаги, Аяно Сато и Нана Такаги стали чемпионками Игр-2018 в женской гонке преследования, выиграв соревнования с новым олимпийским рекордом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале А соперниками японок были представительницы Нидерландов Маррит Леенстра, Ирен Вюст и Антойнетте де Йонг. Азиатская дружина победила, обновив олимпийский рекорд - 2 мин. 53,89 сек. Время голландских спортсменок - 2 мин. 55,48 сек.
Борьба за олимпийскую бронзу в финале В превратилась в североамериканское дерби. Команда США оказалась в ней более удачливой своих географических соседей из Канады, у которых выиграла несколько десятых секунды.
Награды в гонке преследования также сегодня будут разыграны у мужчин.
Белорусские конькобежцы в командных видах участия не принимают. Лучшим их результатом на Играх в Пхенчхане по-прежнему остается 7-е место Марины Зуевой на дистанции 5000 м. Эта спортсменка и ее коллега по команде Татьяна Михайлова также планируют выступать в масс-старте. В мужских олимпийских соревнованиях по скоростному бегу на коньках Игнат Головатюк и Виталий Михайлов выйдут на старт на дистанции 1000 м.
В дальнейшем до завершения Олимпиады конькобежцы разыграют еще три комплекта наград.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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