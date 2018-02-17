Японский фигурист Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом в одиночном катании

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Японский фигурист Юдзуру Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом в одиночном катании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На льду ледовой арены в Канныне чемпион Сочи-2014 и чемпион мира набрал по суме короткой и произвольной программы 317,85 балла. Он стал первым фигуристом в одиночном катании с 1952 года, кому удалось победить на двух Олимпиадах подряд. Второе место занял другой японский атлет Шома Уно - 306,90. Бронзовая награда на счету испанца Хавьера Эрнандеса - 305,24.

Выступление фигуристов в Пхенчхане продолжится 19 и 20 февраля. Борьбу за олимпийское золото начнут танцевальные пары.-0-