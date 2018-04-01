Юные хоккеисты "Олимпа" добились второй победы на турнире "Олимпийские надежды"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты "Олимпа" из Брестской области добились второй победы на турнире "Олимпийские надежды", обыграв со счетом 6:3 соперников из "Миража" Могилевской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования на малой площадке "Чижовка-Арены" среди мальчишек 2003-2004 года рождения собрали четыре команды из разных регионов страны, принимавших участие в "Золотой шайбе". Как отметили игроки "Олимпа", к этому турниру они также подготовились основательно. На счету юных игроков из Брестской области две победы. Кроме успешного матча с "Миражом" (6:3), они были сильнее минского "Медведя" - 5:3. Две победы позволили "Олимпу" закрепиться на втором месте турнирной таблицы "Олимпийских надежд".

Турнирное положение: 1. "Грифоны" - 4 очка (2 матча). 2. "Олимп" - 4 (3). 3. "Медведь" - 2 (2). 4. "Мираж" - 0 (3).

В заключительном матче турнира минские "Грифоны" встретятся с "Медведем". Этот матч повторит финал "Золотой шайбы" в дивизионе А в январе 2018 года. Тогда сильнее были "медведи", победив со счетом 4:3.

Команда "Грифоны" победила в хоккейном турнире "Олимпийские надежды" В решающем матче 3-го тура соревнований минская команда одолела другую ледовую дружину столицы "Медведь" со счетом 7:2 (3:0, 3:0, 1:2).

Организаторами соревнований "Олимпийские надежды" выступают минская СДЮШОР БФСО "Динамо", минское отделение ветеранов спецподразделения "Альфа", ООО "Трайпл".-0-

Фото Максима Гучека.