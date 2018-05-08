8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные шахматисты из Бобруйска выиграли республиканские соревнования "Белая Ладья", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Победители праздновали успех в шести матчевых встречах и одну свели к ничьей. Второе место заняла команда минской гимназии №29, а тройку лучших замкнули шахматисты из Пинска. Согласно регламенту в команде из четырех человек должна быть заявлена хотя бы одна девочка. За шахматными баталиями можно было следить с помощью онлайн-трансляций партий.

Пятидневный турнир "Белая Ладья" был организован на базе республиканского центра олимпийской подготовки по конному спорту "Ратомка", где созданы отличные условия для соревнований и отдыха спортсменов.

Лучшая команда турнира благодаря поддержке Президентского спортивного клуба отправится на международный финал "Белой Ладьи" в Дагомыс (Сочи, Россия).-0-