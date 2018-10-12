Юные спортсмены из пяти стран поборются за награды турнира по дзюдо в Гомеле

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый областной турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Внучкина пройдет в Гомеле 13 октября, сообщили БЕЛТА в оргкомитете соревнований.
На татами в спорткомплексе "Гомсельмаш" выйдут юноши 2002-2003 годов рождения и девушки 2003-2004 годов рождения. Они представят команды из областей Беларуси, а также из Франции, России, Латвии, Украины. Всего за награды турнира поборются более 200 юных спортсменов.
Судьям предстоит определить лучших среди юношей в семи весовых категориях, среди девушек - в трех. Победители получат медали, дипломы, призы.
"Турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Внучкина пройдет уже в пятый раз. В 2013 году тренер погиб в автомобильной катастрофе. За свою жизнь Виктор Внучкин подготовил целую плеяду талантливых дзюдоистов, которые неоднократно демонстрировали результаты высокого международного класса", - рассказали в оргкомитете.
Соревнования нацелены на популяризацию дзюдо среди молодежи, повышение спортивного мастерства, укрепление дружественных связей. Среди организаторов турнира - управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, областное отделение ОО "Белорусская федерация дзюдо", областная организационная структура БФСО "Динамо", областной центр олимпийского резерва единоборств, Гомельское государственное училище олимпийского резерва.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.457 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.123 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.21 BYN
|3.227 BYN