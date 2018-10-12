Юные спортсмены из пяти стран поборются за награды турнира по дзюдо в Гомеле

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый областной турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Внучкина пройдет в Гомеле 13 октября, сообщили БЕЛТА в оргкомитете соревнований.

На татами в спорткомплексе "Гомсельмаш" выйдут юноши 2002-2003 годов рождения и девушки 2003-2004 годов рождения. Они представят команды из областей Беларуси, а также из Франции, России, Латвии, Украины. Всего за награды турнира поборются более 200 юных спортсменов.

Судьям предстоит определить лучших среди юношей в семи весовых категориях, среди девушек - в трех. Победители получат медали, дипломы, призы.

"Турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Виктора Внучкина пройдет уже в пятый раз. В 2013 году тренер погиб в автомобильной катастрофе. За свою жизнь Виктор Внучкин подготовил целую плеяду талантливых дзюдоистов, которые неоднократно демонстрировали результаты высокого международного класса", - рассказали в оргкомитете.

Соревнования нацелены на популяризацию дзюдо среди молодежи, повышение спортивного мастерства, укрепление дружественных связей. Среди организаторов турнира - управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, областное отделение ОО "Белорусская федерация дзюдо", областная организационная структура БФСО "Динамо", областной центр олимпийского резерва единоборств, Гомельское государственное училище олимпийского резерва.-0-