К старту Игр в Пхенчхане обновлен дизайн сайта НОК Беларуси

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К старту XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет Беларуси обновил дизайн официального сайта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На обновленной версии интернет-старницы www.noc.by можно ознакомиться с самой актуальной информацией об Олимпийских играх, деятельности Национального олимпийского комитета, достижениях белорусских спортсменов. "Благодаря внесенным обновлениям сайт станет более доступным и простым в использовании. Безусловно, некоторые рубрики еще находятся в стадии доработки, но уже сейчас все смогут получать самую оперативную информацию из Пхенчхана", - отметили в НОК.

В ходе обновления сайта изменена структура подачи информации на главной странице, улучшен доступ в фото- и видеогалерее, установлен новый модуль для просмотра фотографий, изменен шрифт для улучшения восприятия текста с экрана, обновлены разделы "Олимпийские игры", "Европейские игры", "Юношеские Олимпийские игры", "Европейские юношеские олимпийские фестивали", усовершенствован процесс редактирования сайта благодаря переходу на новую систему управления сайтом - 1С-Битрикс.

НОК Беларуси приглашает всех активных пользователей интернет-пространства посетить свои официальные страницы в социальных сетях.-0-