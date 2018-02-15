Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен стал олимпийским чемпионом на дистанции 10 000 м

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен завоевал олимпийское золото на дистанции 10 000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня канадец пробежал самую длинную дистанцию за 12 мин. 39,77 сек., что является новым олимпийским рекордом.

Тед-Ян Блумен

Серебряным призером стал голландец Йоритт Бергсма (+2,21 сек.), бронзу завоевал итальянец Никола Тумолеро (+14,55 сек.). До этого успеха канадского спортсмена золото конькобежного турнира ОИ-2018 брали только представители Нидерландов.

Йоритт Бергсма

Йоритт Бергсма

Никола Тумолеро

Никола Тумолеро, Тед-Ян Блумен и Йоритт Бергсма

Белорусские спортсмены в этой дисциплине участия не принимали.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.