Капитаны теннисных сборных Беларуси и Словакии объявили составы на матч Кубка Дэвиса

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны теннисных сборных Беларуси и России объявили составы на предстоящий матч Кубка Дэвиса, который состоится 26-27 октября в Братиславе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации.

Капитан белорусов Владимир Волчков пригласил в команду ветерана Максима Мирного, а также Илью Ивашко, Егора Герасимова и Александра Згировского.

Доминик Хрбаты рассчитывает на Мартина Клижана, Лукаша Лацко, Норберта Гомбоша, Игоря Зеленая и Филипа Полашека.

Победитель матча в словацкой столице останется на следующий сезон в группе I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, а проигравший опустится в группу II.

На старте нынешнего сезона в феврале белорусские теннисисты проиграли в Санкт-Пельтене команде Австрии с "сухим" счетом 0:5, а в середине сентября в Москве в упорной борьбе уступили россиянам - 2:3. Словаки в этом сезоне провели один матч, проиграв в начале апреля на своей арене команде Боснии и Герцеговины - 2:3. Ранее сборные Беларуси и Словакии встречались между собой в 2010 году в Минске в полуфинале группы I Евро-Африканской зоны. Тогда успеха добились словацкие теннисисты - 4:1.-0-