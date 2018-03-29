Катулин: делегаты НОКов высоко оценили уровень подготовки Минска к II Европейским играм

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегаты Национальных олимпийских комитетов высоко оценили уровень подготовки Минска к крупному спортивному форуму 2019 года. Об этом рассказал сегодня журналистам директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, подводя итоги двухдневного визита представителей европейских НОКов в столицу Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости остались довольны спортивной инфраструктурой белорусской столицы и впечатлены объемами проделанной работы. "Эксперты подчеркнули серьезный прогресс за последний год в подготовке оргкомитетом предстоящих Игр. Мнение этих людей для сотрудников фонда очень дорого, потому как именно они четко понимают, в каких условиях должны проживать и соревноваться атлеты", - рассказал Георгий Катулин.

Директор фонда отметил, что необходимо сделать еще многое. К примеру, отладить четкую работу транспортной системы во время II Европейских игр. "В июне 2019 года при проведении Игр будет задействовано более 150 автобусов, около 300 автомобилей. В таком плотном трафике задержек транспорта быть не должно. Также необходимо провести косметический ремонт в деревне атлетов, устранить мелкие недочеты, серьезно контролировать питание, которое должно соответствовать европейским стандартам", - подчеркнул он.

Спортивный консультант Европейских олимпийских комитетов Макис Асимакопулос заострил внимание на том, что за оставшееся до старта II Европейских игр время необходимо грамотно использовать человеческий ресурс. "Сейчас в фонде Игр все больше персонала, который хорошо выполняет свои функции, их знания и навыки надо умело использовать при организации масштабного спортивного мероприятия. Делегаты европейских НОКов удовлетворены визитом. Порадовала деревня для атлетов: удачно расположена, все компактно. Никаких серьезных замечаний оргкомитету гости не высказали", - отметил Макис Асимакопулос.

"В Бухарест вернусь с исчерпывающей информацией о том, как идет подготовка к спортивному форуму 2019 года в столице Беларуси. Нам удалось посетить многие объекты, не хотелось бы выделять какой-то один, потому как каждый комплекс готов принять соревнования уже в ближайшее время. Уверен, нашим атлетам будет комфортно соревноваться здесь в июне 2019 года", - отметил заместитель генерального секретаря НОК Румынии Флорин Мишкэ.

Гостей порадовало и множество билбордов с рекламой предстоящего крупного спортивного события на улицах Минска.

Визит представителей НОКов - первый из трех запланированных в ходе подготовки к проведению II Европейских игр. Представители стран-участниц смогут ознакомиться с ходом подготовки также в июле и декабре текущего года.

О'Каллаган: делегаты европейских НОК довольны ходом подготовки к II Европейским играм "Участники встречи впечатлены ходом работ на "Динамо". Мы знаем, что это исторический объект. Очень интересно наблюдать за реконструкцией стадиона, как сочетаются его историческая часть и современные технологии", - отметил Пирс О'Kаллаган.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах. Состязания пройдут на 12 спортивных площадках.

На Игры планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОКов, а также высокие должностные лица ряда государств.-0-