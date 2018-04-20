Казанский "Ак Барс" обыграл московский ЦСКА в четвертом матче финала плей-офф КХЛ

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казанский "Ак Барс" обыграл московский ЦСКА в гостях со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в четвертом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевым дублем в составе казанцев отметился Антон Ландер. Счет в серии до четырех побед стал 3:1, в пользу "Ак Барса".

Пятый матч финальной серии состоится в Казани 22 апреля. "Ак Барс" ранее побеждал в плей-офф КХЛ дважды в 2009 и 2010 годах. Клуб из столицы Татарстана также в четвертый раз выступает в финале решающей стадии в борьбе за Кубок Гагарина.-0-