Керлингисты Швейцарии стали бронзовыми призерами Олимпиады-2018

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Керлингисты Швейцарии стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады-2018, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче за третье место мужского турнира швейцарцы взяли верх над соперниками из Канады со счетом 7:5.
В борьбе за титул олимпийских чемпионов 24 февраля встретятся команды Швеции и США.
На женском турнире участники медальных поединков определятся после сегодняшних полуфинальных встреч: Япония - Республика Корея, Великобритания - Швеция. Неудачники этих игр 24 февраля поспорят за бронзу, победители 25 февраля встретятся в матче за олимпийское золото.-0-
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