Кики Бертенс и Слоан Стивенс победили в матчах итогового турнира WTA

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные поединки состоялись на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче в Красной группе американка Слоан Стивенс (6-й номер мирового рейтинга) переиграла японскую теннисистку Наоми Осаку (4) - 7:5, 4:6, 6:1, а голландка Кики Бертенс (9) взяла верх над немкой Ангеликой Кербер (2) - 1:6, 6:3, 6:4.
Накануне в первом туре соревнований в Белой группе украинка Элина Свитолина (7) переиграла в двух сетах чешскую теннисистку Петру Квитову (5) - 6:3, 6:3. В другой встрече чешка Каролина Плишкова (8) также в двух партиях взяла верх над датской теннисисткой Каролин Возняцки (3) - 6:2, 6:4.
Первая ракетка планеты румынка Симона Халеп не смогла выступить в Сингапуре из-за травмы.
После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах.
Итоговый турнир WTA, общий призовой фонд которого составляется $7 млн, завершится 28 октября. В прошлом году победительницей турнира стала Каролин Возняцки, обыгравшая в решающем поединке американку Винус Уильямс - 6:4, 6:4.-0-
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