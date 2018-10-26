Кики Бертенс одержала вторую победу на итоговом турнире WTA

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре сегодня завершается групповой этап соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем матче в Красной группе встречались японка Наоми Осака (4-й номер мирового рейтинга) и голландка Кики Бертенс (9). Первую партию уверенно выиграла представительница Нидерландов - 6:3, а затем ее соперница из-за травмы взяла медицинский тайм-аут и не смогла продолжить встречу.

Кики Бертенс и Наоми Осака. Фото WTA

Вскоре на корт выйдут немка Ангелика Кербер (2) и американка Слоан Стивенс (6). Турнирное положение сейчас таково: Стивенс - 2 победы (2 матча), Бертенс - 2 (3), Кербер - 1, Осака - 0 (3).

Из Белой группы в полуфинал накануне вышли украинка Элина Свитолина (7) и чешка Каролина Плишкова (8).

После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.-0-