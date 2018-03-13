13 марта, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китай начал готовить стадионы и инфраструктуру к зимней Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Пекина и исполнительный вице-председатель Организационного комитета зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пекине в 2022 году Чжан Цзяньдун.

Новый аэропорт Пекина и высокоскоростная железная дорога, соединяющая три главных места проведения соревнований в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу, будут готовы к эксплуатации уже в конце 2019 года. По словам начальника отдела информации и пропаганды Пекинского организационного комитета зимней Олимпиады-2022 Чана Юй, дорога от Пекина до Яньцина на скоростном поезде займет всего 20 минут, а до Чжанцзякоу - 50 минут.

Чжан Цзяньдун отметил, что следующим ключевым шагом станет подготовка стадионов и инфраструктуры, а также содействие организации самих соревнований и обслуживания, популяризация и развитие зимних видов спорта в целом. Кроме того, важной задачей остается придумать талисман Игр.

По имеющимся сведениям, одной из особенностей проведения Олимпиады в 2022 году станет полное использование "наследства" Олимпиады-2008. Большинство стадионов летних Игр 2008 года реконструируют.-0-