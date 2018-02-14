Китайские фигуристы лидируют в состязаниях спортивных пар после короткой программы на ОИ

14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Китайские фигуристы Суй Веньжин и Цун Хань лидируют в состязаниях спортивных пар после короткой программы на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За свое выступление лидеры заработали от судей 82,39 балла. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место - 81,68. На третьей позиции расположились Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд из Канады - 76,82. В число шестнадцати лучших пробились и фигуристы из КНДР Рем Дэ Ок и Ким Чжу Сик, которые по итогам короткой программы заняли десятое место - 69,40 балла.

Победители и призеры в состязаниях спортивных пар в фигурном катании определятся по итогам произвольной программы, которая состоится 15 февраля.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.