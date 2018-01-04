Команда Беларуси с победы над ОАЭ стартовала на Рождественском турнире по хоккею

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси с победы над командой Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 12:7 (6:0, 1:5, 5:2) стартовала на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Хоккейная команда Президента Беларуси уже вначале первого периода усилиями нападающего Павла Белого открыла счет. Форвард получил передачу от Александра Лукашенко и, выехав из-за ворот соперника, отправил шайбу в сетку. Хозяева площадки перехватили инициативу и еще пять раз огорчили голкипера ОАЭ. Две заброшенные шайбы были на счету Александра Лукашенко, который провел пятый и шестой гол белорусов.

После уверенной игры в первом периоде со стороны хозяев площадки, который они выиграли со счетом 6:0, во вторые двадцать минут игры чаще атаковали гости. Уже на 22-й минуте они провели первый гол в ворота белорусов. Команда ОАЭ еще четырежды добивалась успеха до перерыва. Одна из шайб не была засчитана арбитрами, посчитавшими, что нападающий сыграл высоко поднятой клюшкой. При счете 6:4, незадолго до завершения периода, Александр Лукашенко остался один на пятачке у ворот оппонентов и забросил третью свою шайбу в игре. За несколько десятков секунд до сирены об окончании вторых двадцати минут игры гости провели пятую шайбу - 7:5.

В третьем периоде команда ОАЭ сократила отставание до минимума - 7:8. В одном из эпизодов гости смогли использовать большинство. Однако под занавес игры Андрей Асташевич сумел вновь поразить ворота соперников, а его партнеры установили окончательный счет - 12:7.

Лучшими игроками прошедшей встречи стали голкипер команды ОАЭ Халед аль-Сувейди и нападающий хозяев площадки Андрей Асташевич, сделавший голевой хет-трик. В активе Александра Лукашенко в первом матче на турнире три заброшенные шайбы и три голевые передачи.

Команда ОАЭ в четвертый раз принимает участие в Рождественском турнире. Годом ранее белорусские хоккеисты и ледовая дружина ОАЭ встречались также на групповой стадии, победа в январе 2017-го осталась за хозяевами - 7:3. Как отметили игроки команды гостей, популярность хоккея в ОАЭ за последние годы значительно выросла. С созданием по инициативе руководства страны Абу-Дабийского спортивного клуба соревнований на льду этим видом спорта активно интересуется молодежь.

Одновременно с матчами Рождественского турнира в утренние и дневные часы на "Чижовка-Арене" определяют сильнейшую команду юные хоккеисты финального республиканского турнира "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Первый тур завершился с крупными результатами. В группе А "Днепр" из Жлобина уступил "Миражу" (Горки) - 0:4, минские "Грифоны" оказались сильнее новополоцкого "Нефтеграда" - 12:3. В группе Б столичный "Медведь" разгромил солигорский "Шахтер" - 16:0, кобринский "Олимп" был сильнее гродненской команды "Принеманские ястребы" - 8:0.

Юные хоккеисты в ходе соревнований имеют хорошую возможность увидеть в эти дни игру и мастерство опытных хоккеистов из многих стран мира. Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году.

Во второй день Рождественского турнира в группе А сыграют Швейцария - ОАЭ (12.30; малая площадка), Беларусь - Китай (19.00; большая площадка). В группе В 5 января встретятся Чехия - Балканы (14.00; большая площадка), Швеция - Россия (19.30; малая площадка).

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. Десятикратным победителем турнира является белорусская команда. Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет, Министерство образования, НОК, Федерация профсоюзов Беларуси и БРСМ.-0-

Фото Николая Петрова