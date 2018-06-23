Команда Бельгии крупно победила Тунис на чемпионате мира по футболу

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Бельгии одержали вторую крупную победу на чемпионате мира, обыграв команду Туниса со счетом 5:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой второй поединок в предварительной группе G на поле московского стадиона "Спартак" бельгийцы начали очень мощно, и на 5-й минуте Эден Азар заработал пенальти, который сам же реализовал. Еще через 10 минут счет стал 2:0 - свой сольный проход точным ударом завершил Ромелу Лукаку. Не прошло и минуты, как разрыв сократил Дилан Бронн, замкнувший передачу со штрафного удара - 2:1. Европейцы не собирались играть на удержание счета и в самой концовке первого тайма Ромелу Лукаку вновь довел разрыв до двух мячей - 3:1. Для него это четвертый гол на ЧМ-2018, и он вместе с португальцем Криштиану Роналду возглавляет бомбардирскую гонку.

После перерыва бельгийцы продолжали владеть инициативой, и вскоре Эден Азар оформил свой голевой дубль. На 90-й минуте бельгийский форвард Миши Батшуайи забил пятый гол команды, а перед финальным свистком тунисец Вахби Хазри установил окончательный результат - 5:2.

В стартовом туре Бельгия была сильнее Панамы - 3:0, команда Туниса уступила Англии со счетом 1:2. В воскресенье, 24 июня, англичане сыграют в Нижнем Новгороде против панамцев.

Турнирное положение: Бельгия - 6 очков (2 матча; разница мячей - 8-2), Англия - 3 (1; 2-1), Панама - 0 (1; 0-3), Тунис - 0 (2; 3-7).

Сегодня состоятся две встречи 2-го тура в квартете F: Мексика - Республика Корея (18.00; Ростов-на-Дону), Германия - Швеция (21.00; Сочи). Обе стартовые игры завершились с одинаковым результатом 1:0 - мексиканцы неожиданно выиграли у действующих чемпионов мира немецких футболистов, а шведы одолели корейцев.-0-