18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Dream team провела первую тренировку к Минскому полумарафону-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В дебютном занятии в спорткомплексе Falcon Club приняли участие многие медиаперсоны и представители шоу-бизнеса, партнеры Белорусской федерации легкой атлетики. С этого года в команду Dream team включен министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

"Минский полумарафон уже узнаваем и пользуется популярностью у любителей бега. Многие целыми группами готовятся к старту. У нас своя команда, которая до сентября будет проводить тренировки. Отмечу, что такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения. В полумарафоне принимает участие много молодежи, для которой такие массовые забеги становятся событием в жизни. Заметны становятся и результаты белорусских легкоатлетов на международном уровне. Наши юниоры удачно выступают на чемпионатах мира и Европы, чему пример золотые медали недавних международных турниров", - сказал Сергей Ковальчук.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский поделился важной новостью: в Минском полумарафоне планируют участие 35 тыс. любителей бега. "Регистрация на полумарафон идет активно. Ожидаем участие представителей более чем из 150 населенных пунктов", - подчеркнул он.

Перед первой тренировкой Dream team состоялся розыгрыш велосипеда среди первых 2 тыс. зарегистрированных участников Минского полумарафона. В итоге ценный приз достанется Александру Дударенко из Минска.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский также вручил символический номер участника полумарафона министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку.

Минский полумарафон пройдет в четвертый раз 9 сентября. Старт на 5,5 км и 10 км будет дан в 12.00, полумарафон (21,1 км) начнется в 9.00. Соревнования имеют бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации.-0-