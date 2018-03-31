Команда "Грифоны" лидирует в турнире по хоккею "Олимпийские надежды"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Грифоны" лидирует в турнире по хоккею среди любительских команд игроков 2003-2004 годов рождения "Олимпийские надежды", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования среди четырех команд проходят по круговой системе на малой площадке "Чижовка-Арены". Минские "Грифоны" одержали две победы. Сначала были повержены соперники из команды "Олимп" Брестской области - 7:2, а во втором туре "Грифоны" были сильнее "Миража" из Могилевской области - 8:2. В прошедшем матче голевым хет-триком отметился форвард Николай Лукашенко, который является лучшим бомбардиром после двух туров: пять голов и три результативные передачи.

В турнире принимает участие и победитель "Золотой шайбы" в дивизионе А минская команда "Медведь". Дружина из Московского района столицы удачно начала соревнования, добившись победы над "Миражом" - 6:5, но во втором туре уступила "Олимпу" - 3:5.

Турнирное положение команд: 1. "Грифоны" - 4 очка (2 матча). 2. "Олимп" - 2 (2). 3. "Медведь" - 2 (2). 4. "Мираж" - 0 (2).

Победитель и призеры соревнований определятся 1 апреля. В заключительном, третьем, туре сыграют "Олимп" и "Мираж", "Грифоны" встретятся с "Медведем".

Организаторами турнира выступают минская СДЮШОР БФСО "Динамо", минское отделение ветеранов спецподразделения "Альфа", ООО "Трайпл".-0-