Команда минских и брестских футболистов победила в первом матче на стадионе "Динамо"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда минских и брестских динамовцев победила в первом футбольном матче на обновленном стадионе "Динамо" сборную белорусских клубов со счетом - 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра на новом газоне арены получилась результативной. Первый гол забил игрок минского клуба Александр Нойок, который воспользовался передачей Павла Савицкого и слету пробил по воротам. В первые 45 минут игры динамовцы действовали увереннее. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу динамовцев.
После отдыха сборная клубов смогла сделать счет равным. Однако под занавес встречи известный форвард Роман Василюк в составе динамовцев смог вывести свою команду вперед - 4:3.
В дебютной после реконструкции встрече приняли участие многие известные действующие игроки в составах минского и брестского "Динамо" и сборной белорусских клубов: Александр Нойок, Артем Быков, Александр Гутор, Максим Жавнерчик. Руководили футбольными дружинами главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко, а объединенной динамовской командой - Сергей Гуренко и Сергей Ковальчук. После реконструкции на стадионе можно проводить матчи национальной сборной и белорусских клубов в еврокубках. "Динамо" получило четвертую категорию по классификации УЕФА.
В открытии обновленной арены принял сегодня участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства вручил символический ключ от стадиона спортсменам - членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам. На церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси, который исполняли и зрители на многотысячных трибунах нового стадиона. Александр Лукашенко также запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр.
Завершилась церемония открытия стадиона праздничным фейерверком.
Последний футбольный матч на минском стадионе "Динамо" перед реконструкцией прошел 20 ноября 2012 года. Футболисты БАТЭ в групповом турнире Лиги чемпионов встречались с французским "Лиллем". -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3177 BYN
|2.313 BYN
|2.323 BYN
|USD
|2.0076 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.1463 BYN
|3.145 BYN
|3.15 BYN