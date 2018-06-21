Команда минских и брестских футболистов победила в первом матче на стадионе "Динамо"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда минских и брестских динамовцев победила в первом футбольном матче на обновленном стадионе "Динамо" сборную белорусских клубов со счетом - 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на новом газоне арены получилась результативной. Первый гол забил игрок минского клуба Александр Нойок, который воспользовался передачей Павла Савицкого и слету пробил по воротам. В первые 45 минут игры динамовцы действовали увереннее. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу динамовцев.

Футбольный матч проходит на обновленном минском стадионе "Динамо" На газон обновленной арены вышли многие известные действующие игроки в составах минского и брестского "Динамо" против сборной белорусских клубов.

После отдыха сборная клубов смогла сделать счет равным. Однако под занавес встречи известный форвард Роман Василюк в составе динамовцев смог вывести свою команду вперед - 4:3.

В дебютной после реконструкции встрече приняли участие многие известные действующие игроки в составах минского и брестского "Динамо" и сборной белорусских клубов: Александр Нойок, Артем Быков, Александр Гутор, Максим Жавнерчик. Руководили футбольными дружинами главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко, а объединенной динамовской командой - Сергей Гуренко и Сергей Ковальчук. После реконструкции на стадионе можно проводить матчи национальной сборной и белорусских клубов в еврокубках. "Динамо" получило четвертую категорию по классификации УЕФА.

В открытии обновленной арены принял сегодня участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства вручил символический ключ от стадиона спортсменам - членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам. На церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси, который исполняли и зрители на многотысячных трибунах нового стадиона. Александр Лукашенко также запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр.

Лукашенко: стадион "Динамо" станет родным домом для любителей активного отдыха Президент Беларуси от имени спортивных болельщиков, спортсменов и всего белорусского народа высказал слова благодарности за великолепный стадион.

Обновленный стадион "Динамо" торжественно открылся в Минске Глава государства вручил символический ключ от стадиона спортсменам - членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам. На церемонии прозвучал Государственный гимн Беларуси, который исполняли и зрители на многотысячных трибунах нового стадиона.

Завершилась церемония открытия стадиона праздничным фейерверком.

Последний футбольный матч на минском стадионе "Динамо" перед реконструкцией прошел 20 ноября 2012 года. Футболисты БАТЭ в групповом турнире Лиги чемпионов встречались с французским "Лиллем". -0-