Команды из шести стран составят конкуренцию БГК в новом сезоне SEHA-лиги

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Команды из семи стран примут участие в новом сезоне SEHA-лиги, сообщили БЕЛТА в исполнительном комитете SEHA-Gazprom League.

В восьмом сезоне турнира примут участие десять команд. Беларусь представит Брестский гандбольный клуб им. Мешкова, Боснию и Герцеговину - "Извиджач", Словакию - "Татран". Впервые в SEHA-лиге выступит дружина из Румынии, ее честь будет защищать столичная "Стяуа". По два клуба делегируют Македония ("Вардар" и "Металург"), Хорватия ("Нексе" и "Загреб"), а также Сербия ("Войводина" и "Железничар"). Лигу покинули словенские команды.

Турнир пройдет по круговой системе, соперники сыграют по 18 матчей. Квартет сильнейших выйдет в "Финал четырех", в котором весной 2019 года определится победитель. Стартует сезон 28-29 августа.-0-