Команды Сенегала и Японии сыграли вничью на ЧМ по футболу

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Сенегала и Японии сыграли вничью 2:2 в матче второго тура группы Н чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в сегодняшней встрече в Екатеринбурге был открыт на 12-й минуте, когда полузащитник африканской команды Садио Мане воспользовался ошибкой обороны соперников. Японцы восстановили равновесие через 20 минут после быстрой комбинации на левом фланге, которую завершил Такаси Инуи. Во втором тайме шла напряженная борьба с обоюдными шансами на успех, и команды снова обменялись голами. На 71-й минуте прострел слева точным ударом с угла вратарской площадки замкнул сенегальский защитник Мусса Ваге, а через 7 минут экс-игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда установил окончательный результат - 2:2.

В 21.00 в Казани футболисты Польши встретятся с Колумбией.

На старте группового этапа японцы переиграли колумбийцев 2:1, а сенегальцы с таким же результатом были сильнее поляков.

Турнирное положение: Сенегал - 4 очка (2 матча; разница мячей - 4-3), Сенегал - 4 (2; 4-3), Польша - 0 (1; 1-2), Колумбия - 0 (1; 1-2).-0-