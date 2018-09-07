7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды вузов и силовых ведомств примут участие в лыжероллерных соревнованиях в Минске во время масштабного физкультурно-спортивного праздника 8 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белоруской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко.

Первыми на старт в 10.30 у Дворца спорта выйдут представители МВД, КГБ, МЧС и других силовых структур, которые будут соревноваться в эстафете 4 по 2,8 км. Финишировать будут руководители ведомств. Через час сильнейших начнут определять команды высших учебных заведений. Около десяти эстафетных команд поборются за ценные призы, которые представит Минспорт.

"В распоряжении участников спортивного праздника будет одна из лучших трасс в городе - по проспекту Победителей до улицы Гвардейской. Одна часть дистанции пройдет в горку, атлетам предстоит прочувствовать, как это бежать вверх, далее разворот - и уже легче бежать. Наш известный лыжник Сергей Долидович уже опробовал трассу и остался доволен. Такие масштабные соревнования по лыжероллерам в центре города помогут развитию этого вида, многие зрители увидят, как это интересно и увлекательно. Наши судейские бригады получат необходимый опыт, так как в зимнем сезоне федерации предстоит провести большое количество соревнований", - рассказал Андрей Коваленко.

Масштабный физкультурно-спортивный праздник к Дню города Минска пройдет по нескольким видам спорта. На арене Palova 3х3 состоится турнир по баскетболу, в акватории Свислочи организуют "Звездную регату", у Дворца спорта пройдут состязания по силовому экстриму Minsk Open Cup. Одними из самых захватывающих обещают стать соревнования по лыжероллерам и на роликовых коньках. -0-