Конькобежец Ли Сын Хун из Республики Корея выиграл олимпийский масс-старт, Виталий Михайлов стал 7-м

Кун Вервей, Барт Свингс и Ли Сын Хун

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Конькобежец Ли Сын Хун из Республики Корея стал победителем мужского масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

На финише решающего забега олимпийский чемпион опередил бельгийца Барта Свингса, завоевавшего серебро, и бронзового призера Куна Вервея из Нидерландов.

Чунг Джайвон и Ли Сын Хун

Белорус Виталий Михайлов заработал в финале один зачетный балл и в итоге оказался на 7-й позиции среди 16 участников финала.

Михайлов: седьмое место в масс-старте на Олимпиаде - самый высокий личный результат в сезоне "На первой половине дистанции решающего забега за медали набрал один балл на спринтерском отрезке, неплохо все складывалось, но силенок на концовку не хватило", - подчеркнул Виталий Михайлов.

Виталий Михайлов

В финальном забеге женского масс-старта белоруска Марина Зуева заняла 6-е место.

Конькобежцы завершили свои олимпийские состязания.-0-

Фото Андрея Покумейко