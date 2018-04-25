Контракт на организацию телетрансляций II Европейских игр подписан в Минске

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" заключил сегодня в Минске контракт на организацию трансляций соревнований с испанским медиахолдингом ISB, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда.

"В течении двух дней эксперты посетили объекты, которые уже принимали международные соревнования. Теперь мы приступаем к подготовке производственного плана, в котором будут расписаны ключевые моменты организации вещания, количество персонала, включая местных специалистов, которые будут обеспечивать телетрансляцию, - отметил управляющий директор ISB Маноло Ромеро. - Мы планируем встречи с белорусским вещателем. Белорусское телевидение предоставит техническую инфраструктуру и планируем задействовать как можно больше белорусских специалистов. Могу заверить, что вместе мы обеспечим Европейские игры телевещанием олимпийского уровня".

Как сообщалось, компания International Sports Broadcasting (ISB) была выбрана домашним вещателем предстоящих II Европейских игр 2019 года в январе текущего года, однако подписание контракта на оказание услуг по организации трансляций, равно как и продаже телевизионных прав за рубежом, состоялось именно сегодня в ходе инспекционного визита представителей ISB в Минск.

Команда ISB уже имеет опыт работы домашним вещателем на крупнейших спортивных соревнованиях мира - Олимпийских играх, европейских и планетарных форумах по различным видам спорта, Европейских играх 2015 года в Баку, что наравне с ценовым предложением, имиджевой составляющей и маркетинговой привлекательностью стало одним из решающих факторов при выборе компании по организации международных трансляций.-0-