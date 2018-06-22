Коутиньо второй раз подряд стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 по футболу

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо назван лучшим игроком матча между сборной Бразилии и командой Коста-Рики на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня сборная Коста-Рики потерпела поражение в матче против Бразилии. Игра завершилась со счетом 2:0.
Коутиньо забил мяч на первой минуте дополнительного времени. Этот гол стал для него вторым на турнире: ранее он отличился в матче со сборной Швейцарии (1:1).
При этом Филиппе Коутиньо второй раз подряд отмечен как лучший игрок матча ЧМ-2018.-0-
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