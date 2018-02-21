Ковальчук: в матче с норвежцами стояла задача как можно больше бросать по воротам

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В матче с норвежцами стояла задача как можно больше бросать по воротам. Об этом рассказал после победы над скандинавской дружиной со счетом 6:1 форвард россиян Илья Ковальчук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У нас была задача как можно больше бросать по воротам соперника. Действовать на высоких скоростях. Так как они вчера играли сложный матч со Словенией, сил осталось не так много. Рад за ребят по команде, которым ранее не удавалось забрасывать шайбы, сегодня они это сделали", - отметил Илья Ковальчук.

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане Уже в первом периоде россияне забросили три безответные шайбы. В итоге норвежцы заменили бывшего вратаря минского "Динамо" Ларса Хаугена на Хенрика Хаукеланда.

В полуфинале россиянам предстоит сыграть с Чехией. По мнению нападающего, это будет уже совсем иной матч. "Чехов представлять не надо. У них здесь в Пхенчхане отличные форварды, голкипер очень надежный. Они не зря заняли первое место в группе и выбили в четвертьфинале американцев", - рассказал спортсмен.

Полуфинал Олимпийских игр Россия - Чехия состоится 23 февраля. Чешские хоккеисты становились чемпионами Игр в 1998 году в Нагано, россияне с 1992 года, когда победила Объединенная команда СНГ, более не становились олимпийским чемпионом.-0-