Кристина Концевенко завоевала бронзу в прыжках с шестом на Юношеских Олимпийских играх

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Кристина Концевенко завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Победитель и призеры определялись по сумме двух соревновательных раундов. В первом белоруска показала результат 3 м 75 см, а во втором - 3 м 97 см. Чемпионкой Игр стала представительница Германии Лени-Фрейе Вилдгрубе, а второе место заняла француженка Эмма Бренте.

"Первый этап соревнований в секторе для метаний проходил в непростых погодных условиях. Четвертое место Кристины немного тревожило, но верили, что она справится с волнением. Прыгунья показала характер и доказала всем, что умеет преодолевать трудности. У нее есть задатки профессионального спортсмена. В этих обстоятельствах расцениваю ее выступление как великолепное. Она составила достойную конкуренцию и француженке, которая стала второй, и победительнице", - отметил председатель БФЛА Вадим Девятовский.

В текущем сезоне 17-летняя спортсменка из Гомеля заняла также третье место на юношеском чемпионате мира.

Бронзовая медаль Кристины Концевенко стала шестой наградой сборной Беларуси в Буэнос-Айресе (1 золото, 2 серебра, 3 бронзы), еще две медали белорусские спортсмены завоевали в составе интернациональных команд (1-0-1).-0-