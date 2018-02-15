Кривко: ветер на стрельбище был постоянно и промахов допустила очень много

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кривко прокомментировала выступление в сегодняшней индивидуальной гонке на 15 км в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Старт прошла уверенно, первая стрельба удалась, а на втором заходе на огневой рубеж слишком много раз промахнулась. Ветер на стрельбище присутствовал постоянно, он мешал. Приходилось контролировать, делать поправки. Однако и сама где-то неаккуратно сработала", - отметила Ирина Кривко.

Гонка на 15 км стала дебютной на Олимпиаде для Динары Алимбековой. Молодая спортсменка рассказала, что испытывала определенное волнение. "Пробежала вроде бы неплохо, а вот на огневом рубеже не справилась. Хотелось быть более точной, для индивидуальной гонки это всегда очень важно", - подчеркнула она.

Ирина Кривко в прошедшей классической гонке стала 36-й (+4 мин. 18,8 сек.; 3), Динара Алимбекова финишировала 56-й (+5 мин. 56,8 сек.; 4).-0-

Фото Андрея Покумейко.