Кубок Беларуси по баскетболу среди мужских команд пройдет в Витебске

2 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXII Кубок Беларуси по баскетболу среди мужских команд пройдет в Витебском центральном спортивном комплексе 2-3 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Финальный этап мужского Кубка Беларуси соберет четыре команды. Его торжественное открытие пройдет сегодня в 20.00. В полуфиналах 2 октября минские "Цмокi" сыграют с витебским "Рубоном", а "Гродно-93" будет соперничать с могилевским "Борисфеном". 3 октября пройдут матчи за итоговые места - в 18.00 матч за третье место, в 20.00 состоится финальная встреча. По итогам соревнований будут определены лучший игрок в каждой команде и самый ценный игрок турнира. В прошлом году Кубок Беларуси завоевали минские "драконы".

Вход на матчи свободный. Для тех, кто не сможет прийти в зал и поддержать свою команду, Белорусская федерация баскетбола организует онлайн-трансляции всех поединков.-0-