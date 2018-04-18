Курский "Авангард" и "Тосно" вышли в финал Кубка России по футболу

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты курского "Авангарда", выступающие во втором дивизионе российского первенства, а также дебютант премьер-лиги "Тосно" впервые в истории пробились в финал Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем полуфинале "Авангард" выиграл у еще одного представителя ФНЛ - ярославского "Шинника" с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 79-й минуте игры забил Игорь Киреев.

Соперником курской дружины в решающем кубковом поединке будут футболисты "Тосно", сенсационно победившие действующего чемпиона России, трехкратного обладателя Кубка - московский "Спартак". В сегодняшнем полуфинале в Москве спартаковец Зе Луиш открыл счет на 62-й минуте игры, а на последней минуте основного времени Вагиз Галиулин сравнял его, переведя игру в овертайм. В дополнительные полчаса счет остался прежним, в серии послематчевых пенальти удача была на стороне "Тосно" - 5:4.

Финальный матч за Кубок России состоится 9 мая в Волгограде.

В этот же день определится обладатель Кубка Украины - на поле "Днепр-Арены" сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", которое тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич.-0-