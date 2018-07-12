Квалификацию чемпионата Европы по баскетболу белорусы начнут домашней игрой с датчанами

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по баскетболу в начале отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года сыграет в предварительной группе А против двух скандинавских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовой встрече команда Александра Крутикова 13 сентября примет на арене "Фалькон Клуба" гостей из Дании. Билеты на эту игру поступят в продажу в августе, причем все вырученные средства будут направлены на открытие новых детских баскетбольных отделений. Два следующих матча белорусские баскетболисты проведут в гостях - 29 ноября в Швеции и 2 декабря в Дании. Заключительный поединок пройдет 24 февраля 2019 года в Минске, соперник - Швеция.
Составы остальных квалификационных групп:
В - Македония, Румыния, Косово.
С - Бельгия, Португалия, Исландия.
D - Австрия, Великобритания, Армения.
В следующий отборочный этап Евробаскета-2021 выйдут только победители четырех групп.-0-
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