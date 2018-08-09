Квартет белорусских пловцов выступит в финале комбинированной эстафеты на ЧЕ в Глазго

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартет белорусских пловцов выступит в финале комбинированной эстафеты 4 х 100 м в заключительный день чемпионата Европы по плаванию в Глазго (Шотландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день форума в квалификации Никита Цмыг, Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Виктор Красочко показали результат 3 мин. 36,6 сек и с шестым временем отобрались в финальную часть. Быстрее остальных в отборочных соревнованиях эстафету проплыли россияне - 3 мин. 33,08 сек.

Финальный заплыв эстафеты 4х100 м состоится сегодня вечером. Белорусская команда выступит по седьмой дорожке.-0-