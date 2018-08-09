Квартет белорусских пловцов выступит в финале комбинированной эстафеты на ЧЕ в Глазго

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартет белорусских пловцов выступит в финале комбинированной эстафеты 4 х 100 м в заключительный день чемпионата Европы по плаванию в Глазго (Шотландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный день форума в квалификации Никита Цмыг, Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Виктор Красочко показали результат 3 мин. 36,6 сек и с шестым временем отобрались в финальную часть. Быстрее остальных в отборочных соревнованиях эстафету проплыли россияне - 3 мин. 33,08 сек.
Финальный заплыв эстафеты 4х100 м состоится сегодня вечером. Белорусская команда выступит по седьмой дорожке.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3707 BYN
|2.356 BYN
|2.368 BYN
|USD
|2.0446 BYN
|2.032 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.0962 BYN
|3.075 BYN
|3.105 BYN