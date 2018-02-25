Квартет бобслеистов Германии занял первое место на ОИ в Пхенчхане

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Квартет бобслеистов Германии Франческо Фридрих, Кенди Баэур, Мартин Гроткопп и Торстен Маргис занял первое место на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме четырех попыток они показали лучшее время - 3 мин. 15,85 сек. Второе место на Играх поделили другой немецкий экипаж во главе с пилотом Ником Вальтером и бобслеисты Республики Корея, показавшие по итогам четырех заездов в сумме абсолютно одинаковое время - 3 мин. 16,38 сек.

Бобслеисты Германии завоевали все три золотые медали, разыгрывавшиеся в Пхенчхане. Кроме четверок, спортсмены из этой страны стали лучшими в двойках у мужчин и женщин.

Сборная Германии возглавляет медальный зачет Игр. На Олимпиаде в Пхенчхане осталось определить сильнейших только в хоккейном турнире (Россия - Германия) и в лыжных гонках на 30 км у женщин.-0-

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