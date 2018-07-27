Квартет соискателей наград определится на баскетбольном чемпионате мира среди девушек в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на баскетбольном чемпионате мира среди девушек до 17 лет в Минске определятся четыре команды, которые продолжат борьбу за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинальном матче в 16.30 на арене "Фалькон Клуба" действующий чемпион мира в этой возрастной категории - сборная Австралии - встретится с командой Италии. В 18.00 во Дворце спорта чемпионки Европы француженки сыграют с командой Латвии. Еще один фаворит турнира - сборная США - в 18.45 начнет свою встречу с баскетболистками Испании ("Фалькон Клуб"), а в 20.30 японская дружина будет соперничать со сверстницами из Венгрии (Дворец спорта).

Баскетболистки сборной Беларуси в первом поединке утешительного турнира за 9-16-е итоговые места в 15.30 во Дворце спорта встретятся с командой Новой Зеландии. На предварительном этапе мирового первенства подопечные Виктории Дацун заняли 3-е место в группе А, одержав победу над колумбийками (79:75) и уступив Японии (52:104) и Франции (34:64). В 1/8 финала белоруски уступили итальянкам со счетом 50:65. Новозеландские баскетболистки на первом этапе потерпели три поражения в квартете С: от Испании (48:83), Венгрии (60:86) и Аргентины (52:60), а в борьбе за выход в четвертьфинал крупно проиграли австралийкам - 37:77.

Другие пары утешительного турнира: Ангола - Китай (12.00; "Фалькон Клуб"), Аргентина - Мали (13.00; Дворец спорта), Канада - Колумбия (14.15; "Фалькон Клуб").

Вход на все матчи девичьего чемпионата планеты свободный.-0-